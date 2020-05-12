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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 375 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки смягчения карантина: ограничение снимают не во всех регионах, а в столице уже заработали магазины, парикмахерские и не продуктовые магазины; в мире уже более 4 млн людей подхватило Covid-19. Россия опередила Италию. А в Штатах растет не только количество больных, но и безработицы; красоты, которая придает уверенности сейчас так не хватает: на Волыни на три дня открыли тюльпанное поле.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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