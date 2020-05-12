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Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 375 нових випадків зараження коронавірусом за останню добу; пом’якшення карантину: обмеження знімають не в усіх регіонах, а у столиці вже запрацювали  книгарні, перукарні та не продуктові магазини; у світі вже понад 4 млн людей підхопило Covid-19. Росія випередила Італію. А в Штатах росте не лише кількість хворих, а й безробіття; краси, що додає впевненості нині так не вистачає: на Волині на три дні відкрили тюльпанове поле.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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