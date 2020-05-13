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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ослабление карантина — в столице огромные пробки, а к ним добавились еще массовые акции протеста; изменения в Налоговом кодексе и главное — голосование за спецпроцедуры рассмотрения банковского закона; один военный ранен, российские наемники совершили 9 обстрелов наших позиций.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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