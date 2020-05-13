Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: послаблення карантину – у столиці шалені затори, а до них додалися ще масові акції протесту; зміни до Податкового кодексу та головне – голосування за спецпроцедуру розгляду банківського закону; один військовий поранений, російські найманці здійснили 9 обстрілів наших позицій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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