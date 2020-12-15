Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: особый статус Донбасса, возобновление работы НАЗК и Госбюджет; рекорд выздоровлений за минувшие сутки, 16 тыс.; сможет ли Украина обеспечить логистику для получения вакцины от коронавируса; почему в Харькове чиновники до сих пор не отремонтировали аварийный балкон и дырявую крышу художественного музея.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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