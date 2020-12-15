Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: особливий статус Донбасу, відновлення роботи НАЗК та Держбюджет; рекорд одужань за минулу добу, 16 тис.; чи зможе Україна забезпечити логістику для отримання вакцини від коронавірусу; чому в Харкові чиновники досі не відремонтували аварійний балкон і дірявий дах художнього музею.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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