Факты ICTV — Выпуск 15:45 (15.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине; в мире уже началась массовая вакцинация людей против Covid-19; на Майдане в Киеве начались схватки предпринимателей и полиции; получит ли Украина бюджет на следующий год на этой неделе; в столице на Шулявском мосту упал фонарь; Санта Клаун передал из Лапландии всем поздравления.

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