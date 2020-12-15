Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні; у світі вже розпочалась масова вакцинація людей проти Covid-19; на Майдані в Києві розпочались сутички підприємців та поліції; чи отримає Україна бюджет на наступний рік цього тижня; у столиці на Шулявському мосту впав ліхтар; Санта Клаун передав з Лапландії усім привітання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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