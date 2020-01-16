Факты ICTV – Выпуск 15:45 (16.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: игорный бизнес получил шанс стать цивилизованным, за соответствующий законопроект повторно в первом чтении проголосовал парламент; на Востоке от пули снайпера погиб 24-летний военный; у Офиса президента собрались родственники пленных ОРДЛО, которых годами не вносят в списки на обмен; Беличанский лес под Киевом, на который уже давно охотятся застройщики, получил статус Национального парка, но дальше бумажки дело не движется; 8 лекций от успешных женщин в образовательном онлайн-курсе от проекта Фонда Елены Пинчук Я смогу!; соленый Оскар, Факты расскажут о ресторанах и кафе, которые награждены престижной всеукраинской гастрономической премией Сіль-2019.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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