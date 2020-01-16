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Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гральний бізнес отримав шанс стати цивілізованим, за відповідний законопроект повторно у першому читанні проголосував парламент; на Сході від кулі снайпера загинув 24-річний військовий; біля Офісу президента зібрались родичі полонених ОРДЛО, яких роками не вносять у списки на обмін; Біличанський ліс під Києвом, на який вже давно полюють забудовники, отримав статус Національного парку, але далі папірця справа не рухається; 8 лекцій від успішних жінок в освітньому онлайн-курсі від проекту Фонду Олени Пінчук Я зможу!; солений Оскар, Факти розкажуть про ресторани і кафе, нагороджені престижною всеукраїнською гастрономічною премією Сіль-2019.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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