Факты ICTV – Выпуск 15:45 (17.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: премьер Гончарук подал рапорт об отставке, президент пока приказал силовикам найти тех, кто прослушивал разговоры главы правительства с министрами и представителями НБУ; у освобожденных украинских пленных завершается период лечения и реабилитации, дальше – куда идти и где жить, у многих ответа нет; изнасилования и пытки в украинских колониях, системная беда, с которой никто не борется; главное – не доводить до абсурда: Женева начала устанавливать дорожные знаки с фигурками беременных женщин и женских пар, так город демонстрирует гендерное равенство; украинский фильм о казаках Адская Хоругвь идет в прокате с аншлагами, результат мог быть еще лучшим, если бы некоторые прокатчики не оказывали сопротивления.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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