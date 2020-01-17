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Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: прем’єр Гончарук подав рапорт про відставку, президент поки наказав силовикам знайти тих, хто прослуховував розмови глави уряду з міністрами і представниками НБУ; у звільнених українських полонених завершується період лікування та реабілітації, що далі – куди йти і де жити, у багатьох відповіді нема; катування і тортури в українських колоніях, системна біда, з якою ніхто не бореться; головне – не доводити до абсурду: Женева почала встановлювати дорожні знаки з фігурками вагітних жінок та жіночих пар, так місто демонструє гендерну рівність; український фільм про козаків Пекельна Хоругва йде в прокаті з аншлагами, результат міг бути ще кращим, якби деякі прокатники не чинили опору.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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