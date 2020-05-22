Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Виталий Кличко просит правительство разрешить открыть метро, министерство здравоохранения считает, еще рано; если человек в лифте чихает, а не кашляет — риск заражения от него увеличивается в десять раз; на Житомирщине мужчина после отдыха с друзьями расстрелял почти их всех; король улиц карантинного мира — его величество велосипед, оду двухколесному который заменил миллионам людей общественный транспорт; гениальному украинскому поэту Юрию Рыбчинскому сегодня 75.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (23.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (23.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.05.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (22.05.2020)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (22.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (22.05.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (22.05.2020)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (22.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (22.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (22.05.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка