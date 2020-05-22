Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Віталій Кличко просить уряд дозволити відкрити метро, міністерство охорони здоров’я вважає, ще зарано; якщо людина у ліфті чихає, а не кашляє – ризик зараження від неї збільшується вдесятеро; на Житомирщині чоловік після відпочинку з друзями розстріляв майже їх усіх; король вулиць карантинного світу – його величність велосипед, оду двоколісному який замінив мільйонам людей громадський транспорт; геніальному українському поету Юрію Рибчинському сьогодні 75.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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