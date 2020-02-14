Факты ICTV – Выпуск 18:45 (14.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на мюнхенском форуме по безопасности обнародовали план мира на Донбассе, разработанный без Украины; за один день почти 20 тыс. новых зараженных коронавирусом, китайцы внедряют новые методы лечения и выявления болезни; 5 лет проведения широкинськой наступательной операции; в день влюбленных – поцелуй от столичного универмага ЦУМ и шоколад от бельгийских мастеров.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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