Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на мюнхенському безпековому форумі оприлюднили план миру на Донбасі, розроблений без України; за один день майже 20 тис. нових заражених коронавірусом, китайці впроваджують нові методи лікування та виявлення недуги; 5 років проведення широкинської наступальної операції; у день закоханих – поцілунок від столичного універмагу ЦУМ і шоколад від бельгійських майстрів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.