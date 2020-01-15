Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство частично открыло свое заседание для прессы и назначило нового руководителя НАПК; появилось новое видео сбивания украинского самолета возле Тегерана; российское правительство ушло в отставку после новых инициатив президента.

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