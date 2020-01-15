Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд частково відкрив своє засідання для преси і призначив нового очільника НАЗК; з’явилось нове відео збиття українського літака біля Тегерана; російський уряд пішов у відставку після нових ініціатив президента.

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