Факты ICTV – Выпуск 18:45 (16.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от пули снайпера погиб 24-летний военный; в Киеве появились эвакуаторы, которые за считанные минуты заберут неправильно припаркованную машину; впервые в истории Ватикана ответственную дипломатическую должность заняла женщина.

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