Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від кулі снайпера загинув 24-річний військовий; у Києві з’явились евакуатори, що за лічені хвилини заберуть неправильно припарковану машину; вперше в історії Ватикану відповідальну дипломатичну посаду обійняла жінка.

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