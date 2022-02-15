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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.02.2022)

Инна Шевченко

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Шольц и Путин встретились в Москве; российская госдума разрушает минские договоренности; Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ не был обманом; хакеры совершили мощную атаку на несколько украинских сайтов; почти 60% украинцев готовы сопротивляться, если начнется широкомасштабное военное наступление России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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