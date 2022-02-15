Факти ICTV — Випуск 18:45 (15.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Шольц і Путін зустрілись у Москві; російська держдума руйнує мінські домовленості; Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко закликали підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ не був обманом; хакери здійснили потужну атаку на кілька українських сайтів; майже 60% українців готові чинити опір, якщо розпочнеться широкомасштабний військовий наступ Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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