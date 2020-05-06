Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова увеличивается количество больных коронавирусом. В сутки плюс почти полтысячи людей; Франция, Испания и Великобритания выход из карантина сужают и откладывают. Германия отменяет все массовые мероприятия, по крайней мере до конца лета; не сокращать производство атомной энергии просят депутаты. Но в Минэнерго свои планы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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