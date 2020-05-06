Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.05.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:в Україні знову збільшується кількість хворих на коронавірус. За добу плюс майже півтисячі людей; Франція, Іспанія та Британія вихід з карантину звужують та відтерміновують. Німеччина скасовує всі масові заходи, принаймні до кінця літа; не скорочувати виробництво атомної енергії просять депутати. Але в Міненерго свої плани.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2020-05-06
Теги: Факти 21.10, Факти ICTV