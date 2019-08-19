Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первый визит за 20 лет. О чем договорились Нетаньяху и Зеленский в Киеве и что сделала жена израильского премьера; ООН просит 52 миллиона долларов на помощь жителям оккупированного Донбасса. В регионе продолжаются бунты; в Буковеле молодая пара сорвалась во время джампинга – у обоих серьезные травмы. Почему оборвалась веревка.

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