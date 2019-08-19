Факти ICTV – Випуск 21:10 (19.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перший візит за 20 років. Про що домовились Нетаньяху і Зеленський у Києві та що утнула дружина ізраїльського прем’єра; ООН просить 52 мільйони доларів на допомогу мешканцям окупованого Донбасу. У регіоні тривають бунти; у Буковелі молода пара зірвалась під час джампінгу – в обох серйозні травми. Чому обірвалась мотузка.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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