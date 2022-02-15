Факты ICTV — Выпуск 21:10 (15.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: после переговоров с Путиным Шольц увидел положительные моменты по ситуации с Украиной; в США проверяют заявления российского минобороны о начале отвода войск; как мир реагирует на решение российской госдумы признать “ДНР” и “ЛНР”; Харьковский бронетанковый завод показал модернизированный Т-64; хакерская атака на украинские банки и военные ведомства.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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