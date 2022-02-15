Факти ICTV — Випуск 21:10 (15.02.2022)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: після переговорів з Путіним Шольц побачив позитивні моменти щодо ситуації з Україною; у США перевіряють заяви російського міноборони про початок відведення військ; як світ реагує на рішення російської держдуми визнати “ДНР” та “ЛНР”; Харківський бронетанковий завод показав модернізований Т-64; хакерська атака на українські банки та оборонні відомства.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2022-02-15
Теги: Факти 21.10, Факти ICTV