Факти ICTV — Випуск 21:10 (15.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: після переговорів з Путіним Шольц побачив позитивні моменти щодо ситуації з Україною; у США перевіряють заяви російського міноборони про початок відведення військ; як світ реагує на рішення російської держдуми визнати “ДНР” та “ЛНР”; Харківський бронетанковий завод показав модернізований Т-64; хакерська атака на українські банки та оборонні відомства.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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