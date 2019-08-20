Факты ICTV – Выпуск 6:45 (20.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупанты били вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия; режим свободной торговли между Украиной и Израилем может заработать уже этой осенью; встреча в нормандском формате может произойти уже в ближайшие недели; США испытали крылатую ракету наземного базирования – впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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