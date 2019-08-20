Факти ICTV – Випуск 6:45 (20.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окупанти гатили поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, били з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї; режим вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем може запрацювати вже цієї осені; зустріч у нормандському форматі може відбутися вже найближчими тижнями; США випробували крилату ракету наземного базування – уперше після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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