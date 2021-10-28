Вакцинация в Украине: фальшивые Соvid-сертификаты будут удалять из реестров

Фальшивые Соvid-сертификаты будут удалять из электронных реестров и Дії — Баник

Фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавируса будут удалять из электронных реестров и приложения Дія. Этот механизм планируют разработать до конца года.

Об этом заявил руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник. По его словам, сегодня невозможно выяснить, что Covid-сертификат поддельный.

В таких документах указывают подлинные данные о вакцине, однако на самом деле медики не делают прививку препаратом, а выливают его.

По словам Баника, врачам, решившимся так поступить, грозит лишение свободы сроком до трех лет, а покупателям фальшивой Covid-справки – заключение до двух лет.

Руководитель по развитию электронных услуг отметил, что владельцы поддельного документа могут потом вакцинироваться по-настоящему, если одумаются и захотят привиться против опасной болезни.

Фактам ICTV рассказали в Министерстве здравоохранения, что тогда гражданам придется рассказать в пункте вакцинации о фальшивом Covid-сертификате и дождаться, пока правоохранители проведут расследование, а суд примет соответствующее решение за правонарушение.

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