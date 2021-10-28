Вакцинація в Україні: фальшиві Сovid-сертифікати видалятимуть з реєстрів

Фальшиві Сovid-сертифікати видалятимуть з електронних реєстрів та Дії – Банік

Фальшиві сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу видалятимуть з електронних реєстрів та застосунку Дія. Цей механізм планують розробити до кінця року.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік. За його словами, сьогодні неможливо з’ясувати, що Covid-сертифікат підроблений.

У таких документах вказують справжні дані про вакцину, однак насправді медики не роблять щеплення препаратом, а виливають його.

За словами Баніка, лікарям, які наважилися так вчинити, загрожує позбавлення волі терміном до трьох років, а покупцям фальшивої Covid-довідки – ув’язнення до двох років.

Керівник із розвитку електронних послуг зазначив, що власники підробленого документу можуть потім вакцинуватися по-справжньому, якщо одумаються та захочуть зробити щеплення проти небезпечної хвороби.

Фактам ICTV розповіли у Міністерстві охорони здоров’я, що тоді громадянам доведеться розповісти у пункті вакцинації про фальшивий Covid-сертифікат та дочекатися, поки правоохоронці проведуть розслідування, а суд ухвалить відповідне рішення за правопорушення.

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