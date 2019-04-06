Фиксирует движение и анализирует проигрыш: в Лондоне показали нанокостюм для спортсменов

Не получить травмы во время тяжелой работы – поможет нанокостюм – его представили на специализированной выставке в Лондоне. Это специальный наряд, который определяет, есть ли риск для вашей спины, и направит сигналы.

Рабочий надевает датчик, который учитывает физическое состояние человека. Если есть риск сорвать спину, сразу сработает сигнал тревоги. Умный прибор учитывает, сколько килограммов за день рабочий перенес.

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Еще одно чудо наряд – создали специально для спортсменов – оно фиксирует каждое движение и затем анализирует, почему же этот спортсмен проиграл.

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