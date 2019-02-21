Как избавиться от стресса: уникальный шлем от украинских ученых
Шлем против стресса разработал киевский изобретатель.
Аппарат буквально переносит человека, например, к морю на экзотические острова и одновременно массирует голову. После таких сеансов жизненно важные показатели сильно улучшаются.
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Еще одно устройство – лечит с помощью видео с котиками и звуками мурлыканья. Специалисты говорят, такие девайсы могут помочь восстановить психику даже бывшим воинам АТО.
Врачи же до таких изобретений относятся осторожно. Хотя и признают – кожа головы – мощная рефлексогенная зона. И правильная стимуляция вызовет положительные эмоции.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заработать на старой технике.