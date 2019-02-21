ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android

Как избавиться от стресса: уникальный шлем от украинских ученых

Шлем против стресса разработал киевский изобретатель.

Аппарат буквально переносит человека, например, к морю на экзотические острова и одновременно массирует голову. После таких сеансов жизненно важные показатели сильно улучшаются.

Читайте: Виртуальные очки для архитектора: пример как заработать на стартапе с нуля

Еще одно устройство – лечит с помощью видео с котиками и звуками мурлыканья. Специалисты говорят, такие девайсы могут помочь восстановить психику даже бывшим воинам АТО.

Врачи же до таких изобретений относятся осторожно. Хотя и признают – кожа головы – мощная рефлексогенная зона. И правильная стимуляция вызовет положительные эмоции.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заработать на старой технике.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Британцы разработали космического охотника
Холод и антисанитария: в каком состоянии столичные комнаты матери и ребенка
Город в городе: Киев строит инновационный парк по примеру Google и Apple
Как изменилась жизнь незрячих за 200 лет: топ-5 гениальных изобретений
Как остановить международный терроризм – разработчики из Украины нашли способ
Как запустить стартап с нуля в Украине
Самолеты, автотрейлеры и ягоды: как украинцы покоряют мир своими изобретениями
Лечит стресс и продлевает жизнь – уникальная украинская разработка

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка