Как избавиться от стресса: уникальный шлем от украинских ученых

Шлем против стресса разработал киевский изобретатель.

Аппарат буквально переносит человека, например, к морю на экзотические острова и одновременно массирует голову. После таких сеансов жизненно важные показатели сильно улучшаются.

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Еще одно устройство – лечит с помощью видео с котиками и звуками мурлыканья. Специалисты говорят, такие девайсы могут помочь восстановить психику даже бывшим воинам АТО.

Врачи же до таких изобретений относятся осторожно. Хотя и признают – кожа головы – мощная рефлексогенная зона. И правильная стимуляция вызовет положительные эмоции.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заработать на старой технике.

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