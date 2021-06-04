Фиолетовые помидоры начали выращивать в Умани: что это и польза для организма

В Умани выращивают фиолетовые или черные томаты, изобретенные британскими учеными для профилактики и лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Эти помидоры имеют не только необычный цвет, но и специфический вкус — в меру сладкий, с кислинкой.

Это очень привередливый сорт. Овощи выращивают в теплицах, еженедельно подстригают листья, поливают специальной водной смесью, не добавляют никаких химикатов.

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Такой томат по форме похож на черри, весит чуть больше 30 г. По словам ученых, этот сорт содержит большое количество витамина С и антиоксиданты, которые в природе есть только в ежевике и в чернике.

Поэтому его употребление будет полезным для укрепления иммунитета и для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Польза овощей

Овощи — незаменимый источник витаминов и полезных веществ.

Кроме того, они достаточно низкокалорийные, из-за чего их следует добавлять в рацион людям, которые худеют.

Подробнее об употреблении овощей во время диет читайте на Фактах ICTV.

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