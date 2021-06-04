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Фіолетові помідори почали вирощувати в Умані: що це і користь для організму

В Умані вирощують фіолетові чи чорні томати, винайдені британськими науковцями для профілактики та лікування раку та серцево-судинних захворювань.

Ці помідори мають не лише незвичайний колір, але й специфічний смак – вміру солодкий, з кислинкою.

Це надзвичайно вибагливий сорт. Овочі вирощують у теплицях, щотижня підстригають листя, поливають спеціальною водяною сумішшю, не додають жодних хімікатів.

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Такий томат за формою схожий на черрі, важить заледве 30 г. За словами науковців, цей сорт містить велику кількість вітаміну С та антиоксиданти, які у природі є лише в ожині та у чорниці.

Через це його вживання буде корисним для зміцнення імунітету та для профілактики онкологічних та серцево-судинних захворювань.

Користь овочів

Овочі – незамінне джерело вітамінів та корисних речовин.

Крім того, вони досить низькокалорійні, через що їх варто додавати до раціону людям, які худнуть.

Детальніше про вживання овочів під час дієт читайте на Фактах ICTV.

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