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Факты / Видео / Украина / Общество

Флешмобы и терроборона: как украинцы проявляют патриотизм в критические моменты

Кристина Величанская Кореспондентка Факти ICTV Мирослава Прокопюк журналист Факти ICTV

Каждый третий украинец готов взять оружие в руки в случае нападения России – это говорит о сплоченности нации перед угрозой. Более того, из-за агрессии проявился незаурядный патриотизм украинцев. Оказалось, что 80% наших соотечественников считают себя страстными поклонниками украинской независимости и готовы жертвовать чем-то ради своей страны.

В критические моменты украинцы проявляют патриотизм по-разному. Маркируя желто-голубым флагом тысячи страниц в соцсетях и записываясь в ряды территориальной обороны. Последние социсследования свидетельствуют — 57% украинцев будут сопротивляться в случае российского наступления. Кто-то готов присоединиться к массовым акциям протеста, а 40% опрошенных – примут в руки оружие.

К примеру, в Виннице ветераны организовали профессиональный курс по стрельбе. На них учат, как вести себя в критических ситуациях, оказать первую помощь, не растеряться и как не навредить человеку.

За последние годы наконец-то стало модно не только говорить на украинском языке, но и покупать отечественный продукт. Всплеск продаж фиксируют и изготовители одежды с идеологическим содержанием.

Футболки с военными символами или худи с патриотическими лозунгами. В 2014 году таким образом львовский бренд пытался поднять моральный дух военных. Для общества такой патриотический всплеск – это естественная реакция на вероятные угрозы, но и сверхважный сигнал для агрессора.

— Это самый деморализующий фактор для врага, потому что симитировать или срежиссировать организовать такую ​​массовую реакцию, что в соцсетях, что в записи в терроборону невозможно, и на самом деле – это свидетельствует и миру и нашему врагу, что любые некрасивые замыслы ему просто так не обойдутся, – уверен министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

В свежем опросе КМИС, почти 60% украинцев готовы сопротивляться, если начнется широкомасштабное военное наступление России. Специалисты провели опрос в пик обострения – с 5 по 13 февраля во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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