Флешмоби та тероборона: як українці проявляють патріотизм у критичні моменти

Кожен третій українець готовий взяти зброю до рук у разі нападу Росії – це говорить про згуртованість нації перед загрозою. Ба більше, через агресію проявився неабиякий патріотизм українців. Виявилось, що 80% наших співвітчизників вважають себе палкими прихильниками української незалежності і готові жертвувати чимось заради своєї країни.

У критичні моменти, українці проявляють патріотизм по-різному. Маркуючи жовто-блакитним стягом тисячі сторінок у соцмережах і записуючись до лав територіальної оборони. Останні соцдослідження свідчать – 57% українців чинитимуть опір у разі російського наступу. Хтось готовий доєднатися до масових акцій протесту, а 40% опитаних – візьмуть до рук зброю.

Приміром, у Вінниці ветерани організували професійний курс зі стрільби. На них вчать як поводити себе у критичних ситуаціях, надати першу допомогу, не розгубитися та як не нашкодити людині.

За останні роки врешті стало модно не лише говорити українською мовою, а й купувати вітчизняний продукт. Сплеск продажів фіксують і виробники одягу з ідеологічним змістом.

Футболки із військовими символами чи худі з патріотичними гаслами. 2014-го таким чином львівський бренд намагався підняти моральний дух військових. Для суспільства такий патріотичний сплеск – це природна реакція на ймовірні загрози, але і надважливий сигнал для агресора.

— Це найбільший деморалізуючий фактор для ворога, тому що зімітувати чи зрежисерувати організувати таку масову реакцію, що в соцмережах, що у записі в тероборону неможливо, і насправді – це свідчить і світу і нашому ворогу, що будь-які негарні задуми йому просто так не обійдуться, – впевнений міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко.

У свіжому опитуванні КМІС, майже 60% українців готові чинити опір, якщо розпочнеться широкомасштабний військовий наступ Росії. Фахівці провели опитування в пік загострення – з 5 по 13 лютого в усіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донбасу.

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