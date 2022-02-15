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Факты / Видео / Украина / Общество

Почти 60% украинцев готовы сопротивляться новому вторжению РФ — опрос

Илья Нежигай редактор ленты Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Почти 60% украинцев готовы сопротивляться, если начнется широкомасштабное военное наступление России.

Такие сведения публикует Киевский международный институт социологии.

Специалисты провели опрос в пик обострения – с 5 по 13 февраля во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Около 40% наших граждан готовы сопротивляться с оружием, еще 25% — пойдут на протесты и бойкоты.

Более 12% заявили, что выехали бы в безопасный регион Украины, а 7,5% – планируют отправиться за границу.

И почти каждый пятый опрошенный сказал, что ничего не делал бы.

Авторы социологического исследования заметили, что с декабря доля готовых бороться — возросла.

Утром 15 февраля в Минобороны России сообщили, что начали отвод части российских войск на базы. В российском министерстве добавили, что масштабные военные учения будут продолжаться.

На это ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что отвод войск официальному Киеву требует подтверждения отвода войск, а уже потом подобным заявлениям можно будет доверять.

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