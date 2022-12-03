Декабрь, 03 в 12:15

На северной границе Украины ситуация сейчас контролируемая. В то же время наблюдается накопление совместной группировки войск РФ и Беларуси.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

– На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне контролируемая. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, – отметил он.

Наев подчеркнул, что украинские военные постоянно отслеживают эту ситуацию и готовятся к адекватному реагированию.

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– Сейчас угрозы со стороны Беларуси еще нет, — подчеркнул Наев.

Работа, которую проводят Вооруженные силы Украины, должна повысить устойчивость обороны на северной границе и адекватность реагирования на рост угрозы со стороны агрессора.

По словам Наева, если военная угроза с севера будет расти, Генеральный штаб ВСУ может усилить группировку украинских войск на этом направлении дополнительными силами и средствами. Все будет зависеть “от количественного и качественного состава” угрозы со стороны оккупантов.

Недавно в украинской разведке сообщали, что в Беларуси сейчас нет признаков создания мощной ударной группировки для повторного наступления на Украину. РФ разместила на белорусской территории около 9 тыс. военнослужащих.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что РФ перебрасывает технику в Беларусь не потому, что готовится к боевым действиям с ее территории, а для обучения своих войск.

В то же время, в Минобороны Украины заявляли, что Россия может рассматривать новое вторжение с севера как запасной вариант.

Источник: Командование Объединенных Сил ВСУ