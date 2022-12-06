ФСБ проти Лукашенка: на що піде Путін, щоб отримати контроль над армією Білорусі

Про що може свідчити несподівана смерть міністра закордонних справ Республіки Білорусь? Змова чи збіг, і яка у цьому роль ФСБ?

Чи дійсно Кремль прагне усунути Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруською армією? І, головне, як усе це вплине на російсько-українську війну? Невже північний фронт відкриється знову – розбиралася Алла Чиж.

На кадрах церемонії прощання з главою МЗС Білорусі – Володимиром Макеєм – Лукашенко стриманий і небагатослівний. Хоча Макей був його довіреною особою і, як кажуть обізнані білоруси, найближчим соратником.

– Все більш ніж скромно. Те, як він кладе руку, його погляд… Я б не сказала, що це погляд людини, яка сильно сумує, швидше, яка злиться! – зауважує білоруська опозиційна журналістка Тетяна Мартинова.

Головне питання – помер сам або ж ліквідували спецслужби? Цю тему нині потайки обговорюють як звичайні білоруси, так і представники тамтешніх еліт.

– Те, як він помирав, а саме – відчув біль у серці. Оскільки не хворів, нікого не покликав, а потім помер від інфаркту чи стенокардії, я точно не знаю, нічого офіційного не було, тільки чутки. Не було результатів токсикологічної експертизи, нічого. Все це показує, що це було підготовлено. Так зазвичай помирають ті, кого отруїли. Діагноз – серцева недостатність або інфаркт, – зазначив російський опозиціонер Леонід Невзлін.

За інформацією російського опозиціонера Леоніда Невзліна, після смерті Макея Лукашенко терміново змінив охорону, прислугу і навіть власного кухара. Мовляв, злякався, що стане наступним. І це може вказувати на слід російської ФСБ.

– Є непрямі докази, вони дуже в стилі ФСБ. Наприклад, був запланований візит Лаврова на понеділок, здається. А десь напередодні, в п’ятницю, він чомусь зустрічався з Кочановою (голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі – Ред.) в Москві, вона туди їздила. Це досить дивна історія, коли вона їде туди зустрічатися, замість почекати на місці, коли приїде Лавров з делегацією. Потім вмирає Макей і Лавров скасовує візит, – прокоментував Невзлін.

Підігрів цю версію політичний контекст. Перед смертю білоруського високопосадовця американський інститут видав новину із посиланням на джерела у військовому керівництві РФ – Путін хоче ліквідувати Лукашенка. На такому інформаційному тлі загибель Макея отримала ще більший резонанс.

– Володимир Макей був, усім це відомо, офіцером КДБ. А відступників КДБ прибирають. На чому він оступився, можна було б запитати у тих, кого вже прибрали. Прізвища їхні відомі всьому світу – від подій в Лондоні, Києві, а тепер у Мінську, – зауважив колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

Хоча, хто міг прибрати – тут варіантів декілька.

– Або КДБ, або ФСБ, 50 на 50. Є варіант, що сам. І тоді і КДБ, і ФСБ використовуватимуть це у своїх цілях. Якщо сам, ФСБ намагатиметься цим налякати Лукашенка і вдати, що це вони, звичайно, не кажучи прямо. Але щоб Лукашенку доповіли, що це ФСБ: Сашо, ти наступний, якщо наступного разу не зробиш те, що хоче Вова. А КДБ, відповідно, використовуватиме це так, щоб смерть Макея не була їхньою недоробкою. Тобто, якщо Макей був зовсім вірним відданим псом і вони його не вберегли, а ФСБ вдає, що це вони – відповідно, можна отримати по шапці від головного, – вважає Тетяна Мартинова.

Досить популярна версія, про яку білоруси нині говорять на кухнях – чиновника прибрали свої ж КДБшники – в результаті заколоту або за наказом Лукашенка. Адже шлейф політичних убивств йому приписували ще з 1990-х.

– Смерті міністра внутрішніх справ, голови ЦВК, заступника голови Верховної Ради Республіки Білорусь і загалом низки відомих людей, які, до речі, в роки, коли вони загинули, 95, 96, 97, не були у такій страшній опозиції відносно Лукашенка, – нагадав Роман Безсмертний.

Та на думку опитаних Фактами тижня експертів, остання версія – малоймовірна. Для Лукашенка Макей був єдиним місточком у заборонений світ. А ось довести його до серцевого нападу диктатор, подейкують, міг.

Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний багато разів чув розмови у першому кабінеті мінської резиденції.

– Я бачив різну реакцію людей, які потім довго не могли повернутися в нормальний стан. Коли мені колеги Лукашенка розповідали, що з ним неможливо говорити, бо він повзе, як танк. Уявіть собі, що він виробляє з підлеглими, – пояснює Безсмертний.

Незадовго до смерті у Макея була перепалка з Лукашенком – через непідписану резолюцію саміту ОДКБ в Єревані, за підготовку якої відповідав міністр.

Безсмертний припускає: цього разу здоров’я чиновника могло не витримати пресингу. Може, тому диктатор і лютував на похоронах?

Та що ж такого важливого для самопроголошеного президента робив його топдипломат?

– Макей багато років налагоджував зв’язки із Заходом, був відбілювачем режиму, – каже Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції.

Досить згадати, що саме Макей просував для громадян США та ЄС безвізові поїздки до Білорусі. Але останнім часом все ж виконував більш цінні для свого шефа функції.

– Макей останні місяці у Відні мав контакти з певними представниками керівництва європейських держав і ЄС. Причому там не йшлося про політичні курси тощо. Там вирішувалися елементарні питання, які Білорусь вирішує двічі на рік. Це питання дефіциту внутрішніх видатків. Я вже не кажу про такі речі, як рахунки Лукашенка в Австрії. Бо син росте, його готують в наслідні принци, – розповів Безсмертний.

І тут страх перший – залишитись без фінансування й остаточно втратити контроль над власними заощадженнями, що лежать у європейських банках під санкціями.

Це робить білоруського диктатора ще більш залежним від Кремля. Відрізає можливі шляхи пошуку запасного аеродрому і залишає сам на сам із Путіним.

– У нього зараз немає каналу на Захід. З ним ніхто не говоритиме, та він і не вміє говорити, тим більше, що мов не знає, повинен з перекладачем, – зауважив Невзлін.

А очільник Кремля, як пише західна преса, ще й підшукує Лукашенку заміну.

– Лукашенко помітив зміну ставлення і засмикався. З тих пір ви бачите, який він має вигляд, як він ходить. Він перебуває у дуже поганому стані – як фізичному, так і психологічному, – вважає Невзлін.

Але питання – навіщо Путіну міняти свого відданого васала?

– Він брикався постійно. Він підлаштовувався, поки бачив свою вигоду. Щойно на нього намагалися тиснути, він одразу робив якийсь демарш. Згадайте, як він у 2019 році не підписав інтеграційні карти, він дозволяв собі риторику а-ля владу в Росії захопили шахраї, – нагадала Тетяна Мартинова.

Усі опитані Фактами тижня експерти сходяться на думці, що головний страх диктатора – втратити владу.

– У всіх диктаторів фобії однакові. Тому що в якийсь момент вони переходять межу, прийшовши до влади, через яку втрата влади рівноцінна втраті життя, – зауважила Мартинова.

До речі, на місце очільника Білорусі Кремль начебто розглядав саме тамтешніх чиновників: чинного держсекретаря радбезу Білорусі Олександра Вольфовича і колишнього – Станіслава Зася, нині генсекретаря ОДКБ.

Звісно, рокіровку Путін спробує зробити, лише якщо Лукашенко почне чинити опір. Але поки що він підспівує Кремлю.

І не просто підспівує – фактично віддав Білорусь на відкуп Москві. І зробив її плацдармом для російських атак.

– На територію Білорусі зайшли майже 20 тис. так званих чмобіків, які живуть за білоруський рахунок, утримуються за білоруський рахунок, навчаються за білоруський рахунок. Їх там протримають ще кілька місяців, кинуть у м’ясорубку, – прогнозує Роман Безсмертний.

Але білоруську армію в Україну за наказом Путіна ще не спрямував. І це головна причина, через яку Кремль розглядає заміну Лукашенка. Словом, як довго він зможе петляти між крапельок?

– Надії не виправдалися, він вже замарався, тепер його завданням стало не замаститися далі. Захід в Україну – це його фізична смерть. У момент, коли білоруська армія зайде в Україну, відповідно, українська армія може зайти до Білорусі. Питання перебування українських танків біля Палацу Незалежності – це питання швидкості танка, а не якогось опору, бо білоруська армія не чинитиме опір, – переконана Мартинова.

Схоже, Лукашенко зволікатиме, скільки зможе. Адже у разі чергової спроби нападу з Білорусі шляху назад у нього вже точно не буде. Як і можливості втекти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.