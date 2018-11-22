Футбольный скандал! Европейские топ-клубы хотят создать суперлигу

Скандал в мировом футболе. Тайный источник рассказал о масштабных махинациях – звезды выводят свои зарплаты в оффшоры, а богатые клубы хотят зарабатывать еще больше. Для этого создадут соревнования для избранных – суперлигу.

Об этом свидетельствуют опубликованные документы. Все остальные европейские команды, в том числе и украинские, окажутся за бортом этого супер-чемпионата.

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Топ-клубы решили: зачем делиться с кем-то доходами от рекламы и продажи прав на телетрансляции. Все заберут себе. Лигу Чемпионов, в которой играет украинская команда, отменят. После разоблачения, которое обнародовал авторитетный немецкий журнал Spiegel, руководители европейского футбола все опровергают. А вот швейцарская полиция начала расследование.

Пока же приходится делиться – в рамках существующего соревнования Лига Чемпионов. Донецкий Шахтер в прошлом сезоне заработал почти 25 млн евро, а в нынешнем – уже более 40. Если реформа состоится, для украинских клубов останется турнир для бедных, где будут играть середняки. Вроде нынешней Лига Европы – киевское Динамо заработало в нем лишь 7,5 млн евро. Это значит – отечественные клубы не смогут приглашать качественных игроков, а зрители не смогут увидеть игру например с Манчестер Сити или Барселоной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как фанат сжег дом родственника из-за футбола.

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