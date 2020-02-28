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Факты / Видео / Украина

Красивый фасад, но не качество. Факты ICTV проверили ремонт скоростного трамвая

Скоростной трамвай на правом берегу Киева фактически заменяет метро на Борщаговку, и, безусловно, является одним из важнейших транспортных артерий города. Ремонты и реконструкция там продолжаются не один год. Но, правда, внешне вроде все красиво, комфортно и современно. Но на самом деле не для всех.

Для людей на колясках, мам с колясками или просто стариков, потому что  добраться платформы это не простая задача. Факты проверили доступность станций.

Алексей на коляске уже 19 лет. Несмотря на то, что мужчина ведет активный образ жизни – попасть на платформу без посторонней помощи не может. Каждый раз кого-то просит.

На станциях ни указателей, ни кнопки вызова помощи. В трамвае отдельное место для инвалидов, есть даже специальная кнопка. Но на нее никто не реагирует.

Леонид Збарский известный эксперт академии транспорта. Говорит, Киевпастранс при ремонте скоростного трамвая грубо нарушил важные строительные нормы. Станции недоступны для людей с инвалидностью, а возведение торгового комплекса на конечной остановке вообще выходит за рамками.

Факты ICTV ранее писали о том, Киев хотел подарить Конотопу 20 трамваев.

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