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Факти / Відео / Україна

Гарний фасад, але не якість. Факти ICTV перевірили ремонт швидкісного трамваю

Швидкісний трамвай на правому березі Києва, фактично, заміняє метро на Борщагівку, і, безумовно, є однією найважливіших транспортних артерій міста. Ремонти та реконструкція там тривають не один рік. І, правда, ззовні ніби все красиво, комфортно та сучасно. Але насправді не для всіх.

Для людей на візочках, мам з колясками чи просто стареньких, тому що дістатися платформи то не просте завдання. Факти перевірили доступність станцій.

Олексій на візочку вже 19 років. Попри те, що чоловік веде активний спосіб життя – потрапити на платформу без сторонньої допомоги не може. Щоразу когось просить.

На станціях ані вказівників, ані кнопки виклику допомоги. У трамваї окреме місце для інвалідів, є навіть спеціальна кнопка. Та на неї ніхто не реагує.

Леонід Збарський відомий експерт академії транспорту. Каже, Київпастранс при ремонті швидкісного трамваю грубо порушив важливі будівельні норми. Станції недоступні для людей з інвалідністю, а зведення торгівельного комплексу на кінцевій зупинці взагалі виходить за рамками.

Факти ICTV раніше писали про те, Київ хотів подарувати Конотопу 20 трамваїв.

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