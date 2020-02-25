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Факты / Видео / Украина

Разбитые и старые: Киев хотел подарить Конотопу 20 трамваев

Подарить 20 трамваев решил Киев Конотопу. Соответствующее решение приняли 2 января. И в департаменте транспорта и в Киевпастрансе в один голос уверяли – столице вагоны не нужны, потому что те старые и не ездят.

Но только Факты взялись за тему – дарить электротранспорт чиновники передумали. Объяснить почему – Фактам отказались. Как и отказали в показе тех подарочных трамваев. Поэтому Факты решили сами найти и показать, какой именно транспорт, и в каком состоянии Киев собирался подарить Конотопу.

Коммунальное предприятие Киевпастранс имеет возможность на безвозмездной основе передать 20 трамвайных вагонов ТАТРА 3 (4, 5), которые сегодня находятся на балансе трамвайного ремонтно-эксплуатационного депо им. Шевченко и требуют среднего ремонта.

Один из тех трамваев, которые Киев собирался передать Конотопу. Ему, по документам, 39 лет и он действительно выглядит как металлолом.

Ржавчина везде, боковых зеркал нет, в салоне древние кресла. Рядом немного лучшие трамваи.

Заместитель начальника депо, говорит о том, что собираются ли их дарить мужчина не знает. Документы не видел.

Факты ICTV ранее писали про состояние киевских трамваев.

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