Газ для украинцев подешевеет на 0,5 грн за кубометр

Газ для украинцев подешевеет – примерно на 50 коп за кубометр. В зависимости от региона он будет стоить в пределах 7,5 грн, – предсказывают специалисты.

Точная цифра на июнь станет известна уже 14 июня.

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Кабинет министров изменил формулу расчета цены топлива, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго. Теперь его стоимость будет зависеть от 4 факторов: средней стоимости импортного газа, цены на украинской энергетической бирже, средней цены для промышленных потребителей, а также предельной цены по постановлению правительства. По новому механизму будут выбирать одну из них, а именно – самую низкую.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Россия готова продолжить транзит газа и выдвинула Украине условия.

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