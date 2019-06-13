Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Газ для украинцев подешевеет на 0,5 грн за кубометр

Газ для украинцев подешевеет – примерно на 50 коп за кубометр. В зависимости от региона он будет стоить в пределах 7,5 грн, – предсказывают специалисты.

Точная цифра на июнь станет известна уже 14 июня.

Читайте: Цену на газ для населения снизят – когда и на сколько

Кабинет министров изменил формулу расчета цены топлива, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго. Теперь его стоимость будет зависеть от 4 факторов: средней стоимости импортного газа, цены на украинской энергетической бирже, средней цены для промышленных потребителей, а также предельной цены по постановлению правительства. По новому механизму будут выбирать одну из них, а именно – самую низкую.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Россия готова продолжить транзит газа и выдвинула Украине условия.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия готова продолжить транзит газа и выдвинула Украине условия
Россия угрожает перекрыть транзит газа: успеет ли Украина подготовиться к зиме
Трехсторонние консультации по газу – названа возможная дата
Новые тарифные сюрпризы: что ждет украинцев после реформы рынка газа
Кабмин обяжет снизить тарифы на газ для населения в июне и июле
России не выгодна энергетическая независимость: как на Харьковщине Кремль пугает людей
В Украине подешевеет газ: когда и насколько
Как вырастут коммунальные тарифы до 2022 – прогноз

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка