Газ для українців подешевшає на 0,5 грн за кубометр

Газ для українців подешевшає – приблизно на 50 коп за кубометр. Залежно від регіону він коштуватиме в межах 7,5 грн, – пророкують фахівці .

Точна цифра на червень стане відома вже 14 червня.

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Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни палива, який Нафтогаз продає населенню і теплокомуненерго. Тепер його вартість залежатиме від 4 факторів: середньої вартості імпортного газу, ціни на Українській енергетичній біржі, середньої ціни для промислових споживачів, а також граничної ціни за постановою уряду. За новим механізмом обиратимуть одну з них, а саме – найнижчу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Росія готова продовжити транзит газу і висунула Україні умови.

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