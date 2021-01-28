Гнилая картошка и курятина с плесенью: как кормят школьников на Харьковщине

В Купянской школе №4, что на Харьковщине, кладовщица пожаловалась на качество продуктов, которые поставщик привез для детей.

Женщина приняла товар, однако кормить таким детей побоялась. Картофель был гнилой, а курятина не выпотрошенная и сомнительного качества.

Фото кладовщица отправила в местный департамент образования. Выяснилось, что сомнительными продуктами снабдили не только эту школу. В некоторых учебных заведениях отказались готовить для детей блюда с этих продуктов. Однако директор Купянской школы №4 не видит проблемы.

— Ни один ученик не обращался с желудочными заболеваниями и к медработнику, и в поликлинику. Это подтверждает качество продуктов, они были полностью пригодны для использования, — отметил директор школы Михаил Ильенко.

Активисты вместе с родителями вызвали полицию. Сейчас правоохранители ведут следствие, директору школы грозит тюрьма. Однако чиновники и поставщик под вопросом.

Чиновники уверяют, что картофель поставщик заменит, а качество мяса должна установить экспертиза. Однако признают, что к курам были претензии только из-за веса.

Поставщики ЧП Батурин и ФЛП Бондаренко в Купянские школы и садики поставили 56 тонн картофеля и десять тонн мяса почти на 1 млн грн. Их юрист Яна Батурина лишь сказала, что картофель везли в мороз и они не виноваты, что он перемерз.