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Гнила картопля та курятина з цвіллю: як годують школярів на Харківщині

У Куп’янській школі №4, що на Харківщині, комірниця поскаржилася на якість продуктів, які постачальник привіз для дітей.

Жінка прийняла товар, проте годувати таким дітей побоялася. Картопля була гнила, а курятина не випотрошена та сумнівної якості.

Фото комірниця надіслала в місцевий департамент освіти. З’ясувалося, що сумнівні харчі постачили не лише в цю школу. В деяких навчальних закладах відмовилися готувати для дітей страви з цим продуктів. Проте директор Куп’янської школи №4 не вбачає проблеми.

– Жоден учень не звертався зі шлунковими захворюваннями й до медпрацівника, і до поліклініки. Це підтверджує якість продуктів, вони були повністю придатні для використання, – зазначив директор школи Михайло Ільєнко.

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Активісти разом з батьками викликали поліцію. Нині правоохоронці ведуть слідство, директору школи загрожує в’язниця. Проте чиновники та постачальник під питанням.

Чиновники запевняють, що картоплю постачальник замінить, а якість м’яса має встановити експертиза. Проте визнають, що курей були претензії лише через вагу.

Постачальники ФОП Батурін та ФОП Бондаренко в Куп’янські школи та садочки поставили 56 тонн картоплі та десять тонн м’яса на майже 1 млн грн. Їхній юрист Яна Батуріна лише сказала, що картоплю везли в мороз і вони не винні, що вона померзла.

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