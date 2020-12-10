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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Больше овощей и фруктов: с 1 января в школах изменится питание детей

1 января 2021 года вступают в силу обновленный санитарный регламент, а также гигиенические требования к пищеблокам и методология закупок в системе школьного питания.

Об изменениях в питании школьников с Нового года шла речь на онлайн-совещании в Кабмине при участии первой леди Украины Елены Зеленской, премьер-министра Дениса Шмыгаля и представителей министерств.

– Доступное, здоровое и сбалансированное питание в школах должно быть обеспечено для каждого ребенка – как в большом городе, так и в маленьком селе, – отметил Шмыгаль.

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в ежедневном рационе школьников появится больше злаковых, овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов.

Кроме того, впервые в нормативно-правовых актах Минздрава урегулированы вопросы по организации питания в учреждениях образования детей с особыми диетическими потребностями.

По результатам совещания премьер поручил областным администрациям и КГГА до 24 декабря 2020 года принять меры по освоению средств госбюджета, направленных на ремонт и приобретение оборудования для школьных столовых.

В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.

Документ расширяет список детей-льготников, имеющих право на бесплатное питание в учебных заведениях.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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